Западу нужна была "сакральная жертва", чтобы оживить протесты в РФ - Нарышкин

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в эксклюзивном интервью, как Запад пытался активизировать протестное движение в РФ и придать ему стимул
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что российская разведка около года назад получила информацию о том, что западные спецслужбы обсуждали способы оживления протестного движения в России.
В частности, рассматривался вариант принесения так называемой сакральной жертвы из числа лидеров оппозиции. Подробнее о том, что узнали в СВР, смотрите в видео.