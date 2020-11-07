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Западу нужна была "сакральная жертва", чтобы оживить протесты в РФ - Нарышкин

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video : RIA Novosti
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201107/249956066/Zapadu-nuzhna-byla-sakralnaya-zhertva-chtoby-ozhivit-protesty-v-RF---Naryshkin.html

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в эксклюзивном интервью, как Запад пытался активизировать протестное движение в РФ и придать ему стимул

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что российская разведка около года назад получила информацию о том, что западные спецслужбы обсуждали способы оживления протестного движения в России.

В частности, рассматривался вариант принесения так называемой сакральной жертвы из числа лидеров оппозиции. Подробнее о том, что узнали в СВР, смотрите в видео.

Теги:
безопасность, Россия, Россия


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