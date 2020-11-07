Западу нужна была "сакральная жертва", чтобы оживить протесты в РФ - Нарышкин

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в эксклюзивном интервью, как Запад пытался активизировать протестное движение в РФ и придать ему стимул

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что российская разведка около года назад получила информацию о том, что западные спецслужбы обсуждали способы оживления протестного движения в России.

В частности, рассматривался вариант принесения так называемой сакральной жертвы из числа лидеров оппозиции. Подробнее о том, что узнали в СВР, смотрите в видео.