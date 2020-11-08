Новые правила лечения от COVID-19 на дому вступили в силу в России

Инфицированный коронавирусом сможет лечиться дома при наличии отдельной комнаты и соблюдения всех предписаний медиков

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В воскресенье в России вступили в силу новые правила лечения коронавируса дома, сообщает РИА Новости.

Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний.

Раньше больного, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставляли дома без учета бытовых условий.

Отмечается, что инфицированных могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста.

По новым правилам врачи также обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.

Если человек живет не один, то врач должен будет рассказать остальным квартирантам о необходимости проживания в другом помещении. Кроме того, всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.