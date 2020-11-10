23:45 11 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9143
  • 100 RUB4.3448
  • USD3.3186
Поиск
Женщины в медицинских масках на Красной площади в Москве.

В Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса - перечень правил

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1456)
438 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0a/249993848.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201110/249992892/V-Moskve-vvodyat-novye-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa---perechen-pravil.html

Ближайшие два месяца гостям и жителям российской столицы придется соблюдать новые правила

ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Московские власти вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 10 ноября>>

Ограничения вводятся на два месяца - с 13 ноября по 15 января 2021 года. В этот период будут действовать следующие правила:

  • C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей общепитов (ресторанов, кафе, баров). Это не распространяется на торговлю на вынос и доставку.
  • Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют, им рекомендовали соблюдать "домашний режим".
  • Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.
  • На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.
  • Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий на время приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.
  • Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.
  • Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали использовать систему чек-инов.

Накануне в столице России был зафиксирован самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако московские власти считают, что ситуация может ухудшиться.

Как заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1456)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдиди - акция протеста оппозиции у здания окружной избирательной комиссии 11 ноября 2020 года
Оппозиция продолжает пикетировать правительственные здания - фото
Сборные Грузии и Македонии провели тренировку перед матчем - видео
Сборные Грузии и Македонии провели тренировки перед матчем в Тбилиси - видео
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться