В Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса - перечень правил

ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Московские власти вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

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Ограничения вводятся на два месяца - с 13 ноября по 15 января 2021 года. В этот период будут действовать следующие правила:

C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей общепитов (ресторанов, кафе, баров). Это не распространяется на торговлю на вынос и доставку.

Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционку. Транспортные карты учащихся временно заблокируют, им рекомендовали соблюдать "домашний режим".

Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.

На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий на время приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.

Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали использовать систему чек-инов.

Накануне в столице России был зафиксирован самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако московские власти считают, что ситуация может ухудшиться.

Как заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столичные власти будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.