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В Москве запретили массовое проведение новогодних праздников

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Россия
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Темы:
Новости из России (1445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201111/250005620/V-Moskve-zapretili-massovoe-provedenie-novogodnikh-prazdnikov.html

Несколькими днями ранее уже было объявлено о новых ограничениях в Москве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Любые массовые мероприятия в Москве на новогодние праздники будут запрещены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом пишет РИА Новости.

"До Нового года еще далеко, около полутора месяцев, но, тем не менее, массовые мероприятия, очевидно, в этом году проводиться не будут. Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия. Чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия, а потом скажут, что все аннулируем", – сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что Новый год в России - традиционно семейный праздник и у многих принято отмечать его дома с близкими.

Женщины в медицинских масках на Красной площади в Москве.
© photo: Sputnik / Anton Denisov
В Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса - перечень правил

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, хотя темпы прироста новых случаев снижаются второй день подряд. Всего в России SARS-CoV-2 заразились 1 836 960 человек, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.

Несколькими днями ранее Собянин уже объявил о новых ограничениях в Москве из-за ситуации с COVID-19, которые введены до 15 января. Среди них запрет на ночную работу общепитов, дистанционка для студентов вузов и колледжей, запрет на проведения культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, а также на работу детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях.

Темы:
Новости из России (1445)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Москва, Новый год


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