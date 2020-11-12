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Путин рассказал, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие

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Основа безопасности России и деградация системы по контролю над вооружениями в мире – главные вопросы, которые Владимир Путин обсудил с представителями Министерства обороны на совещании в Сочи

Российский президент заявил, что в условиях увеличивающихся военных угроз для России ядерная триада остается главным залогом безопасности страны и стабильности в мире.

В частности, Путин отметил расширение военного присутствия НАТО в Европе и раскритиковал Альянс за игнорирование предложения России – снизить военную активность на время пандемии.

Также российский лидер напомнил о деструктивной роли США в вопросах сохранения договоренностей между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями и рассказал о попытках начать с американской стороной переговоры. 

Теги:
Путин, Владимир Путин, Россия, Россия


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