Небензя рассказал, в каком случае Россия задумается о выходе из ОЗХО

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Если Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) продолжит и дальше штамповать решения стран Запада против России и других неугодных им государств, Россия может задуматься о выходе из структуры, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, страны Запада используют ОЗХО против России, в частности, в связи с "делом" Алексея Навального, хотя главной целью этих государств были и остаются власти Сирии.

"Некоторые известные западные страны-члены и секретариат (ОЗХО), который находится у них в кармане, - будем откровенны - используют эту организацию, ее авторитет, ее имя для того, чтобы пригвождать к позорному столбу неугодные им страны. И главная цель на данном этапе - это Сирия. Она для них "главный подозреваемый". Теперь в эту плеяду входим и мы. ОЗХО была использована и по нашему поводу. И мы говорим о том, что пока окончательно все не рухнуло в тартарары, надо что-то делать. Потому что ОЗХО может потерять свой авторитет", - сказал постпред.

Однако резких движений по выходу из организации Россия делать не будет, подчеркнул Небензя.

"Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений - о выходе оттуда… И другим не рекомендуем", - сказал постпред.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия в целом считает ОЗХО важной организацией, потому что она делится на стран-членов и техсекретариат, который является исполнительным органом этой организации.

"Мы же не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии", - добавил Небензя.