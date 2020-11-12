23:43 12 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8742
  • 100 RUB4.3144
  • USD3.2863
Поиск
Президент РФ Владимир Путин, архивное фото

Путин подписал указ по миротворческой операции в Нагорном Карабахе

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentyev
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (179)
6011
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201112/250019503/Putin-podpisal-ukaz-po-mirotvorcheskoy-operatsii-v-Nagornom-Karabakhe.html

Президент России поручил оборонному ведомству не реже двух раз в год производить ротацию миротворцев в Карабахе

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг, 12 ноября, подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Азербайджан.

Указ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации номер 355 об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах - Степанакерт
© AP Photo / STRINGER
Нагорный Карабах и новые реалии на Южном Кавказе: взгляд из Грузии

Согласно документу, в Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае, если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.

Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Президент России также поручил Минобороны не реже двух раз в год производить ротацию российских миротворцев в Карабахе.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года, согласно которому произошло полное прекращение огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Тбилиси) 10 ноября 2020 года.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (179)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться