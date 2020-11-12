Путин подписал указ по миротворческой операции в Нагорном Карабахе

Президент России поручил оборонному ведомству не реже двух раз в год производить ротацию миротворцев в Карабахе

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг, 12 ноября, подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Азербайджан.

Указ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации номер 355 об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, в Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае, если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.

Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Президент России также поручил Минобороны не реже двух раз в год производить ротацию российских миротворцев в Карабахе.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года, согласно которому произошло полное прекращение огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Тбилиси) 10 ноября 2020 года.