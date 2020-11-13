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В России начались продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

© REUTERS / Apple Inc.
Россия
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Лидером во время предзаказа стала модель iPhone 12 Pro Max, на нее приходится 80% заявок клиентов из разных городов

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Российские ритейлеры начали продажи новых моделей смартфонов от Apple – iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max – 13 ноября, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Apple Inc.
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Компания Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября.

Предзаказы на новые модели смартфонов от Apple – iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max были открыты 6 ноября.

Продажи стартовали как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max – 109,99-139,99 тысячи рублей.

По данным re:Store, Москва и Санкт-Петербург лидируют по предзаказам. Среди других городов больше всего заказывали новые модели в Омске, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.

© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc.
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"По итогам предзаказа моделей iPhone mini и iPhone Pro Max в сети re:Store, убедительную победу в сердцах покупателей занял iPhone Pro Max, который заказывали большинство клиентов. Самыми популярными моделями стали iPhone Pro Max в цвете "тихоокеанский синий" 256 Гб, 512 Гб и "графитовый" 256 Гб по убыванию интереса. Следующим по популярности стал золотой цвет. Если мы говорим про iPhone mini, то здесь самая востребованная модель тоже в синем цвете (256 Гб и 128 Гб)", – рассказали в пресс-службе сети re:Store.

Третье место заняла модель в графитовом цвете на 256 Гб.

Лидером во время предзаказа стала модель iPhone 12 Pro Max, на нее приходится 80% заявок клиентов. Самый популярный цвет – синий, объем памяти – 256 Гб, добавили в re:Store.

Темы:
Новости из России (1450)
Теги:
iPhone, Россия


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