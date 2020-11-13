В Кремле рассказали, когда может пройти большая пресс-конференция Путина

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможной датой проведения пресс-конференции главы государства Владимира Путина является 17 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

"Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", – сообщил Песков журналистам.

Ранее Песков рассказал, что формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин" (в сентябре анонсировали очный вариант).

"Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <...> не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь.

На вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии", он ответил утвердительно.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 журналистов, а годом ранее – 1702. Общение российского лидера с прессой в 2019 году продлилось 4 часа 18 минут. За это время президенту было задано порядка 80 вопросов от 57 представителей СМИ.

Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь на семь минут меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.