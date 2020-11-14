Лавров рассказал об обиде Запада из-за соглашения по Нагорному Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал про обиду Запада из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео

"Мы почувствовали там что-то вроде обиды. Ну как так? Нам ничего не рассказал", - заявил Лавров во время пресс-конференции российским и иностранным СМИ в Москве.

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Стороны также договорились разместить российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Часть территорий Нагорного Карабаха будет возвращена Азербайджану. Ситуация в Карабахе обострилась в сентябре этого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.