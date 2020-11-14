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Лавров рассказал об обиде Запада из-за соглашения по Нагорному Карабаху

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201114/250038184/Lavrov-rasskazal-ob-obide-Zapada-iz-za-soglasheniya-po-Nagornomu-Karabakhu.html

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал про обиду Запада из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео

"Мы почувствовали там что-то вроде обиды. Ну как так? Нам ничего не рассказал", - заявил Лавров во время пресс-конференции российским и иностранным СМИ в Москве.

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Стороны также договорились разместить российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Часть территорий Нагорного Карабаха будет возвращена Азербайджану. Ситуация в Карабахе обострилась в сентябре этого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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