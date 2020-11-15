Пашинян, ответьте: российские журналисты задали вопросы премьеру Армении

Журналисты поинтересовались, правда ли, что Никол Пашинян медлил и отказывался от помощи России по урегулированию с самого начала военных столкновений в Нагорном Карабахе? Подробнее - смотрите в видео.
Российские журналисты Маргарита Симоньян и Роман Бабаян задали ряд неудобных вопросов премьер-министру Армении о развитии конфликта в Нагорном Карабахе
Журналисты поинтересовались, правда ли, что Никол Пашинян медлил и отказывался от помощи России по урегулированию с самого начала военных столкновений в Нагорном Карабахе? Подробнее - смотрите в видео.
Как сообщали в Минобороны, миротворцы приступили к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг"
По его словам, так люди, может быть, заметят, что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев из-за коронавируса
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал про обиду Запада из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео
Страны связывают не дороги, а люди и их горячая дружба. Таким человеком для грузинской земли стал выдающийся артист Армен Джигарханян, который покинул мир в ночь на 14 ноября, на 86-м году жизни
Матч отборочного цикла Лиги наций между сборными Грузии и Армении состоится 15 ноября в Тбилиси на стадионе "Динамо арена"
Несколько тысяч сторонников различных оппозиционных партий вновь собрались на проспекте Руставели у здания парламента, чтобы услышать от лидеров последние новости и еще раз выразить протест против якобы фальсификации парламентских выборов
На новом маршруте туристы смогут посетить деревню Горжоми, ее красивые деревянные оды, каскадные водопады и пятиглавую мечеть, а также увидеть гору Лекнари, летние стоянки и курорт Бахмаро
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