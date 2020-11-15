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Пашинян, ответьте: российские журналисты задали вопросы премьеру Армении

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Российские журналисты Маргарита Симоньян и Роман Бабаян задали ряд неудобных вопросов премьер-министру Армении о развитии конфликта в Нагорном Карабахе

Журналисты поинтересовались, правда ли, что Никол Пашинян медлил и отказывался от помощи России по урегулированию с самого начала военных столкновений в Нагорном Карабахе? Подробнее - смотрите в видео.

Теги:
Самвел Бабаян, Маргарита Симоньян, Никол Пашинян, Россия, Россия


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