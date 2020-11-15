Вывод ополченцев из переходящих под контроль Баку районов продолжается

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Из-за ухудшения погодный условий вывод подразделений ополчения Нагорного Карабаха замедлился, но продолжается, заявил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идёт. Конечно, сейчас он замедлился в связи с ухудшением погодных условий и разминированием отдельных участков дорог. В особенности, это касается горной местности", - заявил собеседник агентства.

Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.