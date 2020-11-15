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Ситуация в Нагорном Карабахе

Вывод ополченцев из переходящих под контроль Баку районов продолжается

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (185)
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Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идёт

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Из-за ухудшения погодный условий вывод подразделений ополчения Нагорного Карабаха замедлился, но продолжается, заявил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
photp: courtesy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Командующий российскими миротворцами рассказал о текущей ситуации в Карабахе

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идёт. Конечно, сейчас он замедлился в связи с ухудшением погодных условий и разминированием отдельных участков дорог. В особенности, это касается горной местности", - заявил собеседник агентства.

Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (185)


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