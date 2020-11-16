Скандал продолжается: теперь Валерий Меладзе хочет выступать в красных зонах пандемии

Наверное, теперь ковид-отделения страны выстроятся в длинную очередь, чтобы услышать Меладзе вживую, а не на экране в новогодних передачах

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Скандал, связанный с бойкотом певца Валерия Меладзе против съемок традционных "голубых огоньков" из-за ковид-ограничений, продолжается - теперь популярный исполнитель намерен выступать в красных зонах пандемии.

Меладзе призвал российских артистов не участвовать в новогодних передачах >>>

Меладзе записал видеообращение к российским врачам и опубликован его на своей странице в Instagram. В нем артист просит дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.

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"Я хочу поддержать морально, и если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад", — говорит в видео Меладзе.

Певец добавил, что это никакая ни пиар-акция, и в доказательство закрыл комментарии к посту. "Я просто хочу быть рядом с вами, хочу вам помочь и применить свои силы и свои умения", — подытожил музыкант.

На днях Валерий Меладзе оказался в центре большого скандала, выступив против участия в новогодних телепрограммах на фоне коронавирусных запретов. Звезда пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет праздничных эмоций, и раз уж работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то и сниматься в программах им тоже не стоит.

Правда, позднее Меладзе объяснил, что решение не было призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. При этом Валерий добавил, что уже получил предложения сняться в новогодних программах, но не уверен, что сможет принять их, поскольку теперь ему необходимо как-то оправдать свой пост.

Любопытно, что Меладзе признался в том, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.