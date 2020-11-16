Шойгу доложил Путину о ходе миротворческой операции в Карабахе

На специальном совещании по Карабаху речь шла также о вопросах, связанных с развертыванием постов миротворцев и создании межведомственного центра гуманитарного реагирования. Подробности - в видео.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Нагорном Карабахе
На специальном совещании по Карабаху речь шла также о вопросах, связанных с развертыванием постов миротворцев и создании межведомственного центра гуманитарного реагирования. Подробности - в видео.
Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на наблюдательных постах в Южной и Северной зонах ответственности, сообщил представитель Минобороны РФ
В финале международного детского вокального конкурса "Ты супер!" выступила 14-летняя Анна Свирепова из Эстонии с песней No Roots Элис Мертон
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Наверное, теперь ковид-отделения страны выстроятся в длинную очередь, чтобы услышать Меладзе вживую, а не на экране в новогодних передачах
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Члены координационного совета по борьбе с коронавирусом в Грузии обсуждают возможность ужесточения ограничений
Георгий Гахария ознакомился с ситуацией в госпитальном секторе и возможностями клиник мобилизовать дополнительные ковид-койки
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