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Шойгу доложил Путину о ходе миротворческой операции в Карабахе

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201116/250062932/Shoygu-dolozhil-Putinu-o-khode-mirotvorcheskoy-operatsii-v-Karabakhe.html

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Нагорном Карабахе

На специальном совещании по Карабаху речь шла также о вопросах, связанных с развертыванием постов миротворцев и создании межведомственного центра гуманитарного реагирования. Подробности - в видео.

Теги:
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Путин, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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