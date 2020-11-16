Я поборола страх сцены: выступление Анны Свиреповой на проекте "Ты супер!"

В финале международного детского вокального конкурса "Ты супер!" выступила 14-летняя Анна Свирепова из Эстонии с песней No Roots Элис Мертон

Во время выступления девочки в финале конкурса судьям с трудом удавалось усидеть на местах и сдержать желание танцевать.

Анна Свирепова стала одной из 12 участников финала, удалось ли ей попасть в число призеров конкурса – смотрите в видео.

Мама Ани родила ее в раннем возрасте, поэтому отдала ребенка в приют. Когда девочке было чуть больше полугода, ее взяла под опеку многодетная семья.

Аня с детства любит музыку, играет на пианино, а с 11 лет начала заниматься вокалом.

Проект "Ты супер!" нацелен на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и на развитие их творческого потенциала.

В этом году в конкурсе участвовали 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

Грузию в этом году представляла 15-летняя Мариам Бондаренко из Тбилиси.

В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка, продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.