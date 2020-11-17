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Роспотребнадзор: в Сибири появился особый мутировавший вид коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Россия
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Темы:
Новости из России (1451)
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В Роспотребнадзоре уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: выявляют лишь единичные варианты его мутаций

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Сибирском регионе России зафиксирован мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", – сказала она во время выступления на онлайн-симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: выявляют лишь единичные варианты его мутаций.

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© AP Photo / Philippe Desmazes
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"Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов, изолятов вируса. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить", – добавила Попова.

Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: европейский и из стран Азии, но не из Китая.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.

Темы:
Новости из России (1451)
Теги:
Роспотребнадзор, Россия, Коронавирус COVID-2019, Сибирь


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