Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам - видео

Вскоре к военным присоединятся специалисты из МЧС России, которые также будут помогать в восстановлении социальной инфраструктуры в регионе. Как Россия помогает жителям в зоне конфликта - смотрите в видео.
Россия взяла на себя часть задач по решению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы уже разместились в регионе и приступили к работе
Вскоре к военным присоединятся специалисты из МЧС России, которые также будут помогать в восстановлении социальной инфраструктуры в регионе. Как Россия помогает жителям в зоне конфликта - смотрите в видео.
Главная проблема всех постсоветских республик – отсутствие навыков самостоятельной жизни и перспектив независимого существования
Незаметно на фоне выборов президента США и событий в Нагорном Карабахе опубликован отчет "Газпрома" по результатам деятельности компании за три квартала текущего года
В Роспотребнадзоре уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: выявляют лишь единичные варианты его мутаций
Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на наблюдательных постах в Южной и Северной зонах ответственности, сообщил представитель Минобороны РФ
Из протестированных 1 114 сотрудников "Сакнахшири" коронавирус оказался у 144, шахты и карьеры пришлось на время закрыть
В обращении к правительству группа экспертов предлагает усилить антиэпидемиологические меры в стране и выработать более действенные методы борьбы с пандемией
Тем не менее, в масштабах Европы Грузия остается одной из самых худших стран по уровню знания этого языка
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