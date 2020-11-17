Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам - видео

Россия взяла на себя часть задач по решению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы уже разместились в регионе и приступили к работе

Вскоре к военным присоединятся специалисты из МЧС России, которые также будут помогать в восстановлении социальной инфраструктуры в регионе. Как Россия помогает жителям в зоне конфликта - смотрите в видео.