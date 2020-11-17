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Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам - видео

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video : Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/11/250071936.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201117/250072548/Nagornyy-Karabakh-kak-Rossiya-pomogaet-bezhentsam---video.html

Россия взяла на себя часть задач по решению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы уже разместились в регионе и приступили к работе

Вскоре к военным присоединятся специалисты из МЧС России, которые также будут помогать в восстановлении социальной инфраструктуры в регионе. Как Россия помогает жителям в зоне конфликта - смотрите в видео.

Теги:
Россия, Россия, Нагорно-карабахский конфликт


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