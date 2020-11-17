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Президент РФ В. Путин принял участие в работе XII саммита БРИКС

"В семье не без урода" – Путин прокомментировал проблему мирового терроризма

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
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Темы:
Новости из России (1454)
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Российский лидер также подчеркнул, что современные глобальные угрозы, такие как терроризм и пандемия коронавируса, всегда должны находиться "в поле нашего внимания"

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин вспомнил русскую поговорку "в семье не без урода", комментируя вопрос терроризма в ходе онлайн-саммита БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

Так, во время обсуждения проблемы террористической угрозы в мире премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что "весь мир является одной семьей".

© photo: Sputnik
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"Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода. К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать собственную повестку дня. Эти угрозы, так же как и вторая угроза – пандемия, всегда должны находиться в поле нашего внимания", – сказал Путин после выступления премьер-министра Индии.

Во вторник в формате видеоконференции прошел двенадцатый саммит БРИКС. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в частности, обсудили состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по борьбе с пандемией COVID-19.

По итогам саммита была одобрена Московская декларация, антитеррористическая стратегия БРИКС и обновленная стратегия экономического партнерства объединения до 2025 года.

Темы:
Новости из России (1454)
Теги:
БРИКС, терроризм, Россия


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