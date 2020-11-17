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Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах

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Российские миротворцы - в Нагорном Карабахе. Жители Еревана рассказали о том, что они думают о российской миротворческой миссии

Горожане уверены, что российские военные внесут важный вклад в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Многие из ереванцев посетовали, что если бы миротворцы прибыли в Карабах раньше, то можно было бы избежать такого большого количества жертв.

Напомним, ранее Россия, Армения и Азербайджан заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в зоне конфликта. Согласно договоренностям, в регионе разместятся около 2 тысяч российских миротворцев, которые будут контролировать выполнение режима прекращения огня.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Армения, Армения, Россия, Россия


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