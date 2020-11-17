Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах

Российские миротворцы - в Нагорном Карабахе. Жители Еревана рассказали о том, что они думают о российской миротворческой миссии

Горожане уверены, что российские военные внесут важный вклад в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Многие из ереванцев посетовали, что если бы миротворцы прибыли в Карабах раньше, то можно было бы избежать такого большого количества жертв.

Напомним, ранее Россия, Армения и Азербайджан заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в зоне конфликта. Согласно договоренностям, в регионе разместятся около 2 тысяч российских миротворцев, которые будут контролировать выполнение режима прекращения огня.