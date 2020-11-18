12:48 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск

Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1456)
97 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/10/250063431.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201118/250080075/Sovfed-poluchil-obraschenie-Putina-ob-ispolzovanii-mirotvortsev-v-Karabakhe.html

Согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Обращение российского лидера Владимира Путина об использовании вооруженных сил РФ в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Речь идет о контингенте, уже определенном президентом России", – уточнил сенатор.

Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам - видео
video : Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам - видео

Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.

Клишас пояснил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

Темы:
Новости из России (1456)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться