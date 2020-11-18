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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба Валдай

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Россия
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Темы:
Новости из России (1457)
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Российский президент отметил, что в некоторых регионах наблюдается сложная ситуация с развитием коронавируса, поэтому нерасторопности при борьбе с инфекцией быть не должно

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что рост смертности из-за коронавируса вызывает наибольшее беспокойство. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин (в жёлтом комбинезоне) во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (24 марта 2020). Поселок Коммунарка
© photo: Sputnik / Alexey Drujinin
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По последним данным, за время эпидемии в России коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 20 985 заболевших, 456 пациентов умерли (рекордный показатель с весны), 25 179 человек выздоровели.

"Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.

В связи с этим глава государства поручил регионам:

  • незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию;
  • проанализировать ситуацию с лечением больных коронавирусом на дому в регионах;
  • решить вопрос связи пациентов с поликлиниками;
  • не только произвести и закупить лекарства от COVID-19, но и довести их до нуждающихся;
  • предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом, они могут составить до десяти тысяч рублей в месяц;
  • задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая "Росатом";
  • взять под контроль соцвыплаты в регионах до конца года.

Путин также призвал губернаторов "не приукрашивать" данные по коронавирусу.

"Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны — ни здесь, ни в центре, ни на местах", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.

Темы:
Новости из России (1457)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Владимир Путин


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