РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. "Нюрнберг. Начало мира" – такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.

Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье.

Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. 75 лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие "мир" стало краеугольным. Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев так говорит о новом историческом проекте РИА Новости: "Проект "Нюрнберг. Начало мира" – не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это – возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945-го по октябрь 1946-го года".

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева: "Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач нашего проекта – объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов, сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов и восстановить таким образом историческую справедливость. В этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов и технических решений: в течение года пользователи смогут увидеть проект в виртуальной реальности, послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна".

На протяжении года портал nuremberg.media будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.

Руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова: "Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над ним непросто – мы каждый день смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек видеть не может, и то, от чего зал в Нюрнберге то молчал, то вставал. Один из журналистов дал в газету телеграмму: "Я больше не могу – нет слов", – и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны. Этот проект - в защиту жертв и нюрнбергского гуманистического консенсуса".

В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.

Проект проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольской правды" kp.ru. Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический Музей, Еврейский музей и центр толерантности.

Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской Государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального Музея вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТа им. Горького и газеты "Правда".

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