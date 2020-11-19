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Лечение пациентов с коронавирусом в России - пандемия COVID 19

Число выявленных в России случаев коронавируса превысило два миллиона

© AP Photo / Pavel Golovkin
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1484)
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За сутки в РФ после перенесенной болезни выписано рекордное количество пациентов – 25 573 человека

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Общее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона, за сутки впервые зарегистрировано больше 23 тысяч новых случаев, сообщает официальный сайт правительства РФ Стопкоронавирус.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 015 608 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", – говорится в сообщении.

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© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
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Есть и позитивный рекорд: за сутки в России выписано максимальное число пациентов после коронавируса – 25 573 человека, за все время – 1 526 656 пациентов.

За сутки от COVID-19 скончались 463 человека – это антирекорд за все время пандемии, за все время – 34 850. Так называемая условная летальность осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

По данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных в мире заболевших коронавирусом превысило 56,3 миллиона человек, скончались уже 1,35 миллиона человек с подтвержденным диагнозом. Россия находится на пятом месте в мире по общему числу случаев COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1484)


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