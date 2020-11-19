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Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с участниками всероссийской акции МыВместе

У граждан всегда много претензий к государству, и они обоснованы – Путин

© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
Россия
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Темы:
Новости из России (1459)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201119/250098130/U-grazhdan-vsegda-mnogo-pretenziy-k-gosudarstvu-i-oni-obosnovany--Putin.html

При определенных условиях они играют положительную роль в целом в развитии государства, отметил российский президент

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству, но они могут дать позитивную динамику развития страны.

Президент РФ В. Путин принял участие в работе XII саммита БРИКС
© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
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Президент на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил, что количество самозанятых растет по пять тысяч человек в день.

"У граждан всегда много претензий к государству – и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития – в данном случае, в этом секторе экономики", – сказал Путин на встрече с Егоровым.

Темы:
Новости из России (1459)
Теги:
Владимир Путин, Россия


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