У граждан всегда много претензий к государству, и они обоснованы – Путин

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству, но они могут дать позитивную динамику развития страны.

Президент на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил, что количество самозанятых растет по пять тысяч человек в день.

"У граждан всегда много претензий к государству – и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития – в данном случае, в этом секторе экономики", – сказал Путин на встрече с Егоровым.