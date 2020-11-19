Стало известно, когда появится единая база данных обо всех жителях России

В этой базе будут указаны ФИО гражданина, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, а также записи акта о рождении и смерти, паспортные данные

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Единый реестр населения России, где будет собрана информация из всех существующих баз данных, будет готов к использованию примерно через 10 лет, заявил руководителя Росстата Павел Смелов. Об этом пишет РИА Новости.

В мае этого года Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В нем будут указаны актуальные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, а также записи акта о рождении и смерти, паспортные данные.

"Сейчас в нашей стране создается реестр населения, где будет сделана попытка учесть каждого жителя и собрать о нем информацию из всех существующих баз данных. До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому переписи необходимо проводить в старом, обычном формате. Мы надеемся, что через 10 лет этот реестр будет и будет работать в полном режиме. Поэтому мы сможем отказаться от большинства вопросов и будем проводить перепись в цифровом формате без контакта с людьми", – сказал Смелов.

По его словам, такой реестр частично может заменить собой перепись. В частности, сейчас идет работа над тем, чтобы собрать данные от всех сотовых операторов страны и посчитать на их основе численность постоянного населения, проживающего в каждом муниципальном образовании страны.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В настоящее время перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.