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Москва выбыла из списка сотни самых дорогих городов мира для жизни

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Россия
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Темы:
Новости из России (1461)
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Всего за год российская столица потеряла 20 позиций в рейтинге, что говорит о повышении ее привлекательности для иностранцев

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Для иностранцев жизнь в Москве стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции, рассказал РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя рейтинг самых дорогих городов мира.

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© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Названы самые дорогие города мира для жизни в 2020 году

Ранее аналитическое подразделение британской компании Economist Group опубликовало ежегодное исследование Economist Intelligence Unit, согласно которому Москва заняла 106-е место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни, за год потеряв 20 позиций.

"Москва в новом рейтинге Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit Cost переместилась с 86-го до 106-го места и таким образом вошла в топ-5 по снижению стоимости жизни. Основная причина повышения доступности жизни в Москве – это снижение курса рубля по отношению к доллару США и одновременно укрепление евро, что сказалось на росте стоимости жизни и позиций в рейтинге городов Евросоюза. Кроме того, сказалась и низкая инфляция – в Москве за девять месяцев она составила всего 3,2%", – сказал Ефимов.

По его словам, учитывая, что за максимальное значение берется Нью-Йорк, эксперты оценили стоимость жизни в Москве примерно вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке.

"Снижение стоимости жизни и соответствующее перемещение в рейтинге особенно выгодно для экспатов и тех, кто связан с экспортоориентированными компаниями. Конечно, это перемещение повышает привлекательность столицы для иностранных туристов, и мы очень ждем их возвращения в Москву после пандемии", – добавил заммэра.

Темы:
Новости из России (1461)
Теги:
Москва


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