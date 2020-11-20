Певица Меги Гогитидзе даст концерт в Москве

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Сольный концерт грузинской певицы Меги Гогитидзе состоится в московском клубе "16 тонн" 5 декабря, говорится на сайте клуба.

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Гогитидзе исполнит на вечере как старые песни, так и песни из альбома "Не бойся", который исполнительница выпустила в 2019 году. Заглавная песня из этого альбома набрала в YouTube более 19 миллионов просмотров.

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Кроме грузинских, в альбоме также есть русскоязычные синглы "Солнце", "Я — сон", "Не иди назад", "Я жив", "Белая ворона" и "Вместе".

К слову, новый мини-альбом "+1" грузинской певицы был записан в Москве, сведение и мастеринг проводились в берлинской студии TRIXX. В мини-альбом вошли пять композиций — две на грузинском языке и три на русском. Автором слов и музыки песен "Не забирай меня" и "Я гордая" является сама Меги. В композиции "Я не любви твоей прошу" музыка авторства Меги на стихотворение Анны Ахматовой.

"EP получился очень искренним и надрывным. Эти песни попадают прямо в сердце, наполняя силой и свободой. Ее голос, энергия исполнения, решительность и своего рода бесстрашие, позволяющие включать эмоции на максимальную громкость, не на шутку интригуют. Меги, как артистка, ни на кого не похожа и сейчас, во времена тотального музыкального клонирования, это выглядит настоящим откровением", - говорится на официальном сайте клуба.

Меги Гогитидзе родом из Аджарии, города Кобулети. Является автором музыки и песен. В 2014 году она стала полуфиналистом проекта "Голос Країни", а в 2016 году была признана лучшей певицей года в грузинском проекте "Мега".

Меги исполняет музыке в стиле этно-джаз и фолк. Часто использует в песнях поэзию культовых грузинских поэтов. Певица замужем, у нее две дочери - Сидония и Барбаре.