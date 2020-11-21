Путин продлил ответные санкции против Запада до конца 2021 года

Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года в ответ на западные санкции из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции, до конца 2021 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из документа, ответные санкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.

Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года. Это стало ответом на западные санкции, введенные против Москвы из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран. Среди прочего под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения западных санкций Россия продлевает ответные меры.