21:53 21 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
LIVE:
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19

Россия предоставит вакцины от коронавируса всем нуждающимся странам

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1493)
154 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/09/249977502.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201121/250127329/Rossiya-predostavit-vaktsiny-ot-koronavirusa-vsem-nuzhdayuschimsya-stranam.html

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от нового типа коронавируса, сейчас в стране идет работа еще над несколькими препаратами

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Россия поддерживает проект документа форума "Большой двадцатки", согласно которому вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины", – сказал Путин.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

© photo: Sputnik / Brian Smith
Василий Небензя: вакцина от COVID – это не шоколад, ей нужна проработка

"Спутник V" входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации вакцины.

В конце сентября российский научный центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2. Вакцина от "Вектора" под названием "ЭпиВакКорона" стала второй российской вакциной от коронавируса.

Также продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1493)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться