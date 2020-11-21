Россия предоставит вакцины от коронавируса всем нуждающимся странам

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от нового типа коронавируса, сейчас в стране идет работа еще над несколькими препаратами

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Россия поддерживает проект документа форума "Большой двадцатки", согласно которому вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины", – сказал Путин.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

"Спутник V" входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации вакцины.

В конце сентября российский научный центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2. Вакцина от "Вектора" под названием "ЭпиВакКорона" стала второй российской вакциной от коронавируса.

Также продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.