Лавров о позиции США и Франции по соглашению о Карабахе - видео

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у США и Франции "проявляется уязвленное самолюбие" из-за соглашения по Нагорному Карабаху

Так российский министр иностранных дел отреагировал в интервью RT на заявление Госдепа США о необходимости информировать Вашингтон о деталях соглашения.

"В ситуации, когда речь шла о минутах буквально, каждая из которых, каждая из этих минут имела цену в виду человеческих жизней, звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки... Вы знаете, такие претензии выдвигать, я считаю, просто некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали" – подчеркнул Лавров.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписала трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны также договорились о размещении российских миротворцев в регионе.