02:21 22 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Россия

Лавров о позиции США и Франции по соглашению о Карабахе - видео

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : RT
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/16/250128856.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201122/250128938/Lavrov-o-pozitsii-SShA-i-Frantsii-po-soglasheniyu-o-Karabakhe---video.html

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у США и Франции "проявляется уязвленное самолюбие" из-за соглашения по Нагорному Карабаху

Так российский министр иностранных дел отреагировал в интервью RT на заявление Госдепа США о необходимости информировать Вашингтон о деталях соглашения.

Как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео
video : Ruptly / RT / Ministry of Defence of Russia
Как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео

"В ситуации, когда речь шла о минутах буквально, каждая из которых, каждая из этих минут имела цену в виду человеческих жизней, звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки... Вы знаете, такие претензии выдвигать, я считаю, просто некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали" – подчеркнул Лавров.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписала трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны также договорились о размещении российских миротворцев в регионе.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото
Лавров о позиции США и Франции по соглашению о Карабахе - видео
Лавров о позиции США и Франции по соглашению о Карабахе - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться