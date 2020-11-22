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Президент России Владимир Путин

Путин заявил, что Карабах - это Азербайджан, но "Армения не брошена"

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Россия
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Sputnik Грузия
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Путин особо подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт после обострения ситуации в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 22 ноя — Sputnik. Территориальную принадлежность Нагорного Карабаха прокомментировал президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" .

 "Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — цитирует Путина РИА Новости. 

При этом он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
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"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", — отметил президент.

При этом Путин добавил, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.

"Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было", — резюмировал глава государства.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.



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