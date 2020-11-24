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Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах

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video : Ruptly / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/17/250138646.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201124/250142199/Putin-rasskazal-pochemu-ne-pozdravil-Dzho-Baydena-s-pobedoy-na-vyborakh.html

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему он еще не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Подробнее - смотрите в видео

Российский лидер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" заявил, что в отсутствии поздравлений "нет никакой подоплеки", а в России просто ждут официального окончания внутриполитического противостояния в США и окончательного подведения итогов выборов.

Теги:
Россия, Россия, США, Президентские выборы, Президентские выборы, Джо Байден, Владимир Путин, Путин


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