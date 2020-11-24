Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 128 Эпидемия за 24 часа унесла жизни 39 человек, вместе с тем вирус смогли победить более трех тысяч – вторая волна пандемии пока не стихает 406

Что будет с ресторанами в Грузии: министры встречаются с владельцами На данном этапе локдаун не планируется, поскольку именно сохранение рабочих мест является одним из главных приоритетов правительства, отметили в правительстве 828