Легализация наркотиков названа угрозой нацбезопасности в России

Также к угрозе нацбезопасности страны приравняли появление новых видов наркотиков и увеличение объема их производства

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Легализацию и либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, к угрозам национальной безопасности причислены, в частности, "попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту".

Помимо этого, к угрозам нацбезопасности РФ причислены: "расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях", а также появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, деятельность преступных сообществ в данной сфере, увеличение предложения на рынке сбыта наркотиков, использование новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.