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Автомобиль российской полиции. Москва

Легализация наркотиков названа угрозой нацбезопасности в России

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201124/250142856/Legalizatsiya-narkotikov-stala-ugrozoy-natsbezopasnosti-v-Rossii.html

Также к угрозе нацбезопасности страны приравняли появление новых видов наркотиков и увеличение объема их производства

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Легализацию и либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Согласно документу, к угрозам национальной безопасности причислены, в частности, "попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту".

Помимо этого, к угрозам нацбезопасности РФ причислены: "расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях", а также появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, деятельность преступных сообществ в данной сфере, увеличение предложения на рынке сбыта наркотиков, использование новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.

Теги:
Наркотики, Россия


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