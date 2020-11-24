Захвативший в заложники детей в Петербурге мужчина сдался

Нетрезвый мужчина удерживал в квартире своих детей, правоохранители в течение нескольких часов вели с ним переговоры

ТБИЛИСИ, 24 ноя —Sputnik. Житель города Колпино, взявший в заложники шестерых детей, сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, сообщает Sputnik Молдова.

Ранее в МВД рассказали, что 38-летний вооруженный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения удерживает несовершеннолетних в квартире на Пролетарской улице.

В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть домой и связаться с мужем. При этом через дверь она слышала плач детей.

По информации властей, семья переехала в Ленобласть около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере и имел серьезные финансовые проблемы.

Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет. Они не пострадали.

"Оценку состоянию детей, которых брали в заложники, дадут медики, визуально они все в порядке", - сказал журналистам глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.