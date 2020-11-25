Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео

В Нагорный Карабах отправились российские военные инженеры и саперы. Специалисты из России будут обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов

Российские саперы осмотрят местность, где шли боевые действия, а также займутся так называемым гуманитарным разминированием, которое делается по заявкам местных властей.

Саперы будут выезжать в том числе и на частные земельные участки.

По словам военных инженеров, первичное разминирование может занять несколько месяцев. А на то, чтобы полностью очистить от мин и неразорвавшихся снарядов бывшую зону конфликта, могут уйти годы.