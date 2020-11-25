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Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (209)
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video : Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/19/250152318.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201125/250153378/Raboty-na-gody-vpered-rossiyskie-sapery-v-Nagornom-Karabakhe---video.html

В Нагорный Карабах отправились российские военные инженеры и саперы. Специалисты из России будут обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов

Российские саперы осмотрят местность, где шли боевые действия, а также займутся так называемым гуманитарным разминированием, которое делается по заявкам местных властей.

Саперы будут выезжать в том числе и на частные земельные участки.

По словам военных инженеров, первичное разминирование может занять несколько месяцев. А на то, чтобы полностью очистить от мин и неразорвавшихся снарядов бывшую зону конфликта, могут уйти годы.

 

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (209)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Россия, Россия


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