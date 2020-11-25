Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/19/250152318.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201125/250153378/Raboty-na-gody-vpered-rossiyskie-sapery-v-Nagornom-Karabakhe---video.html
В Нагорный Карабах отправились российские военные инженеры и саперы. Специалисты из России будут обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов
Российские саперы осмотрят местность, где шли боевые действия, а также займутся так называемым гуманитарным разминированием, которое делается по заявкам местных властей.
Саперы будут выезжать в том числе и на частные земельные участки.
По словам военных инженеров, первичное разминирование может занять несколько месяцев. А на то, чтобы полностью очистить от мин и неразорвавшихся снарядов бывшую зону конфликта, могут уйти годы.