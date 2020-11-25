ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Российским силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы – гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Оперативникам удалось предотвратить теракты в Московском регионе – их готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", – говорится в релизе.

Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы – гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.

Отмечается, что у ФСБ также есть сведения, что члены ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.

Только за последние пару месяцев это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в России. Этой осенью силовики не допустили нападений террористов в Москве, в Волгограде и Ставрополе.

Согласно отчетам ФСБ, ежегодно счет потенциальных атак идет на десятки. По словам руководителя службы Александра Бортникова, за десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов. При этом в ФСБ неоднократно подчеркивали, что уделяют особое внимание распространению радикального ислама среди трудовых мигрантов и в колониях, где содержатся уже осужденные террористы. Еще одна первостепенная линия работы – отслеживание боевиков, вернувшихся в Россию с войны в Сирии и Ираке.

* – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.