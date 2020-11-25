Антитеррористическая операция в горах: учения в Таджикистане - видео

Российские и таджикские военные провели совместные антитеррористические учения на полигоне Ляур в Таджикистане. Подробнее - смотрите в видео

В маневрах принимали участие подразделения 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана, всего около 700 человек и свыше 100 единиц военной техники.

По сценарию учений, незаконные вооруженные формирования попытались прорваться через границу, но российские военные их обнаружили и вступили в бой.