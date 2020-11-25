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Антитеррористическая операция в горах: учения в Таджикистане - видео

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video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/19/250160445.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201125/250160510/Antiterroristicheskaya-operatsiya-v-gorakh--ucheniya-v-Tadzhikistane---video.html

Российские и таджикские военные провели совместные антитеррористические учения на полигоне Ляур в Таджикистане. Подробнее - смотрите в видео

В маневрах принимали участие подразделения 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана, всего около 700 человек и свыше 100 единиц военной техники.

По сценарию учений, незаконные вооруженные формирования попытались прорваться через границу, но российские военные их обнаружили и вступили в бой.

Теги:
Учения, Таджикистан, Россия, Россия


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