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Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре - видео

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video: Russian Ministry of Defense
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1a/250163667.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201126/250163722/Rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-Lachinskom-koridore.html

Подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контролируют соблюдение трехстороннего мирного соглашения и режима прекращения огня. Смотрите подробности в видео

Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных в зоне конфликта.

Также миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. По этой дороге под охраной российских военных уже вернулись более 11 тысяч беженцев.

Миротворческий контингент из России помогает местным жителям и властям в восстановлении мирной жизни. 

Теги:
Россия, Россия, Карабахский конфликт, Нагорно-карабахский конфликт


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