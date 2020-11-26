Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре - видео

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Подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контролируют соблюдение трехстороннего мирного соглашения и режима прекращения огня. Смотрите подробности в видео
Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных в зоне конфликта.
Также миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. По этой дороге под охраной российских военных уже вернулись более 11 тысяч беженцев.
Миротворческий контингент из России помогает местным жителям и властям в восстановлении мирной жизни.