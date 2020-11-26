Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре - видео

Подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контролируют соблюдение трехстороннего мирного соглашения и режима прекращения огня. Смотрите подробности в видео

Военные круглосуточно следят за обстановкой с 23 наблюдательных постов, размещенных в зоне конфликта.

Также миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору – главной транспортной артерии, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. По этой дороге под охраной российских военных уже вернулись более 11 тысяч беженцев.

Миротворческий контингент из России помогает местным жителям и властям в восстановлении мирной жизни.