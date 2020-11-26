В России отказались от идеи сделать 31 декабря официальным выходным днем

Данный законопроект не поддержал кабинет министров и в 2019 году, отметив, что в частном порядке каждый работодатель может объявить день выходным

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Государственная дума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект ЛДПР, согласно которому 31 декабря предлагалось сделать официальным выходным. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2019 года. Документом предполагается определить, что правительство осуществит перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

Кабмин предложение не поддержал. Максим Топилин, который тогда занимал пост министра труда, тогда объяснил, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным уже невозможно, слишком поздно. По его словам, это может в частном порядке сделать каждый работодатель, если сочтет нужным. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая объяснила, что 31 декабря в 2019 году не сделали выходным днем, потому что для принятия подобных решений нужны более длительные сроки.

В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.