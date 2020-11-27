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Стала известна дата проведения большой пресс-конференции Путина

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Россия
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Темы:
Новости из России (1477)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201127/250181140/Stala-izvestnay-data-provedeniya-bolshoy-press-konferentsii-Putina.html

Из-за сложной эпидемической обстановки, связанной с распространение коронавируса, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию по итогам года 17 декабря, сообщается на сайте Кремля.

"Двадцать девятого ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов", – добавляется в релизе.

Из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.

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© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
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Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1 895 журналистов, а годом ранее – 1 702. Общение российского лидера с прессой в 2019 году продлилось 4 часа 18 минут. За это время президенту было задано порядка 80 вопросов от 57 представителей СМИ.

Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь на семь минут меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

Темы:
Новости из России (1477)
Теги:
Россия, Пресс-конференция, Владимир Путин


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