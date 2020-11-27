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Москва впервые вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Россия
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Речь идет о рейтинге Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Российская столица впервые вошла в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов, сообщает в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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"Москва впервые вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская столица поднялась в нем за год с 54 до 17 места и по совокупной оценке обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

"Рейтинг Expat Insider составлен на данных опроса международного сообщества экспатов и является авторитетным источником объективной информации об условиях их жизни в различных городах и странах. В нем приняли участие 15 тысяч человек из 181 страны, которые оценили 66 городов мира с точки зрения привлекательности для экспатов. Лидируют в рейтинге Валенсия, Аликанте и Лиссабон, замыкают его Стамбул, Пекин и Кейптаун. Соседями Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена.

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Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний. Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняется низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Любопытно, что рейтинг включает в себя четыре тематических подрейтинга: "Проживание" (доброжелательность местного населения, гостеприимство, владение языком и заведение дружбы, общение), "Жилье и финансы" (финансовое положение, доступность жилья), "Качество жизни" (климат и свободное время, транспорт, безопасность и политика, здравоохранение и окружающая среда), а также "Работа в городе" (занятость и карьера, гарантия занятости, баланс между работой и личной жизнью).

"Выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями – 12 место и финансового положения – 16-е. Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта – 19-е место и доступность жилья – 21-е. В динамике Москва продемонстрировала существенный рост почти по всем группам показателей: с 69 на 21 по группе "Работа в городе", с 66 до 35 в группе "Проживание", с 49 до 35 по "Качеству жизни" и с 19 на 14 по "Финансам и жилью", – цитируют в сообщении министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Темы:
Новости из России (1477)


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