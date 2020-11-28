Российский фрегат произвел пуск гиперзвуковой ракеты в Белом море - видео

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Головной фрегат ВМФ России “Адмирал Горшков” выстрелил гиперзвуковой крылатой ракетой “Циркон” из Белого моря по мишени в акватории Баренцева моря
Ракета поразила цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты превысила 8 Махов. Запуск прошел в рамках испытаний новых видов вооружения.
Фрегат “Адмирал Горшков” – один из самых современных кораблей Северного флота РФ. Это многофункциональный боевой корабль. Фрегат может наносить удары по наземным и береговым объектам, находящимся на расстоянии более 1,5 тысячи километров.