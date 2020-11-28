16:49 28 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Россия

Российский фрегат произвел пуск гиперзвуковой ракеты в Белом море - видео

Получить короткую ссылку
1320
Новости
Все новости
Все новости
video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250190571.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201128/250190607/Rossiyskiy-fregat-proizvel-pusk-giperzvukovoy-rakety-v-Belom-more---video.html

Головной фрегат ВМФ России “Адмирал Горшков” выстрелил гиперзвуковой крылатой ракетой “Циркон” из Белого моря по мишени в акватории Баренцева моря

Ракета поразила цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты превысила 8 Махов. Запуск прошел в рамках испытаний новых видов вооружения.

Фрегат “Адмирал Горшков” – один из самых современных кораблей Северного флота РФ. Это многофункциональный боевой корабль. Фрегат может наносить удары по наземным и береговым объектам, находящимся на расстоянии более 1,5 тысячи километров.

Теги:
запуск ракеты, ракета, гонка вооружений, вооружения, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
Прощай, легенда: Мир скорбит по Диего Марадоне - фото
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться