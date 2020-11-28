Российский фрегат произвел пуск гиперзвуковой ракеты в Белом море - видео

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Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения Всего на данный момент в Грузии 20 393 активных случая коронавируса, лечение проходят 6 286 человек, из которых 942 в тяжелом состоянии 959

Акция гражданских активистов у здания парламента Грузии закончилась стычкой с полицией Участники акции называют действия полиции незаконными, утверждая, что в рамках закона "О собраниях и манифестациях" они ничего не нарушали 87