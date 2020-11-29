Нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада: Лавров

Стороны обратили внимание на попытки повлиять на внутренние процессы России и Беларуси извне, а также отметили, что лидеры стран Запада даже не скрывают попыток своего вмешательства в дела двух стран.

Впрочем, Сергей Лавров и Александр Лукашенко подтвердили намерение и дальше укреплять отношения между Россией и Беларусью, в том числе в рамках Союзного государства.