Нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада: Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Подробнее - смотрите в видео
Стороны обратили внимание на попытки повлиять на внутренние процессы России и Беларуси извне, а также отметили, что лидеры стран Запада даже не скрывают попыток своего вмешательства в дела двух стран.
Впрочем, Сергей Лавров и Александр Лукашенко подтвердили намерение и дальше укреплять отношения между Россией и Беларусью, в том числе в рамках Союзного государства.