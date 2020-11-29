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Нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада: Лавров

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201129/250194798/Nam-est-chem-zaschischat-sebya-ot-vmeshatelstva-Zapada-Lavrov.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Подробнее - смотрите в видео

Стороны обратили внимание на попытки повлиять на внутренние процессы России и Беларуси извне, а также отметили, что лидеры стран Запада даже не скрывают попыток своего вмешательства в дела двух стран.

Впрочем, Сергей Лавров и Александр Лукашенко подтвердили намерение и дальше укреплять отношения между Россией и Беларусью, в том числе в рамках Союзного государства.

Теги:
Беларусь, Россия, Россия, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Лавров


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