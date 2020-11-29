В горах Чечни во время съемок погиб российский фотожурналист

Операция по извлечению тела погибшего осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев, работавший в последнее время внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня", погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни.

В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".

"Несчастный случай произошел в труднодоступной местности в Галанчожском районе, спасателям удалось вытащить тело на поверхность. Погибший - фотограф Саид-Хусейн Царнаев", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в данном районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.

Как сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".