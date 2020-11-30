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Студенты из Казани открыли ветеринарную клинику в квартире - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201130/250206369/Studenty-iz-Kazani-otkryli-veterinarnuyu-kliniku-v-kvartire---video.html

В Казани группа студентов, получив правительственный грант, открыла ветеринарную клинику в обычной квартире. Как все это работает - смотрите в видео

Студенты-ветеринары выиграли всероссийский конкурс молодежных проектов, получили государственный грант и открыли на эти деньги лечебный центр для диких птиц в обычной квартире. Как молодые специалисты освоили бюджет и что у них получилось в итоге - смотрите в видео.

Теги:
Защита прав животных, в мире животных, животные, домашние животные, Россия, Россия


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