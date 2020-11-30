Студенты из Казани открыли ветеринарную клинику в квартире - видео

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В Казани группа студентов, получив правительственный грант, открыла ветеринарную клинику в обычной квартире. Как все это работает - смотрите в видео
Студенты-ветеринары выиграли всероссийский конкурс молодежных проектов, получили государственный грант и открыли на эти деньги лечебный центр для диких птиц в обычной квартире. Как молодые специалисты освоили бюджет и что у них получилось в итоге - смотрите в видео.