20:14 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Россия

Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1517)
26 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1e/250209173.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201130/250209235/Sozdatsya-prilozhenie-dlya-peremescheniya-po-EAES-vo-vremya-pandemii-COVID.html

Как путешествовать без угрозы заразиться COVID-19? Сегодня создаётся мобильное приложение для беспрепятственного перемещения по странам ЕАЭС. Подробнее - в видео

Суть приложения проста. В России, Беларуси и Армении развернут сеть экспериментальных лабораторий. После сдачи теста на коронавирус, они будут выдавать специальный QR-код для мобильного телефона.

Код будет в общей базе трёх стран, и контролирующие органы страны прибытия всегда смогут очень быстро его считать и проверить.

Об этом в пресс-центре Sputnik рассказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

В скором времени приложение "Путешествую без COVID-19" станет доступно в App Store и Google Play.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1517)
Теги:
ЕАЭС, Коронавирус COVID-2019, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться