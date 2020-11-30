Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID

Как путешествовать без угрозы заразиться COVID-19? Сегодня создаётся мобильное приложение для беспрепятственного перемещения по странам ЕАЭС. Подробнее - в видео

Суть приложения проста. В России, Беларуси и Армении развернут сеть экспериментальных лабораторий. После сдачи теста на коронавирус, они будут выдавать специальный QR-код для мобильного телефона.

Код будет в общей базе трёх стран, и контролирующие органы страны прибытия всегда смогут очень быстро его считать и проверить.

Об этом в пресс-центре Sputnik рассказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

В скором времени приложение "Путешествую без COVID-19" станет доступно в App Store и Google Play.