Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID

Суть приложения проста. В России, Беларуси и Армении развернут сеть экспериментальных лабораторий. После сдачи теста на коронавирус, они будут выдавать специальный QR-код для мобильного телефона.
Код будет в общей базе трёх стран, и контролирующие органы страны прибытия всегда смогут очень быстро его считать и проверить.
Об этом в пресс-центре Sputnik рассказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.
В скором времени приложение "Путешествую без COVID-19" станет доступно в App Store и Google Play.