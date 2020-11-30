Чиновникам в России запретят двойное гражданство

Если законопроект будет одобрен и вступит в силу, российских госслужащих обяжут в обязательном порядке сообщать о прекращении гражданства РФ

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин стал инициатором законопроекта о запрете двойного гражданства для государственных и муниципальных служащих. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Госдуму и опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Целью проекта является уточнение положений законодательных актов РФ, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных постов в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, дающего право на постоянное проживание за границей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Если проект будет одобрен и вступит в силу, российских госслужащих обяжут в обязательном порядке сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Еще один законопроект внесен президентом в Трудовой кодекс: работники госорганов или органов местного самоуправления - речь идет в первую очередь о сотрудниках с допуском к гостайне - будут обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ или наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство. Также работник должен будет сообщать о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.