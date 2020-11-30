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Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ

Чиновникам в России запретят двойное гражданство

© photo: Sputnik / Евгений Биятов
Россия
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Темы:
Новости из России (1481)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201130/250210200/Chinovnikam-v-Rossii-zapretyat-dvoynoe-grazhdanstvo.html

Если законопроект будет одобрен и вступит в силу, российских госслужащих обяжут в обязательном порядке сообщать о прекращении гражданства РФ

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин стал инициатором законопроекта о запрете двойного гражданства для государственных и муниципальных служащих. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в Госдуму и опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Целью проекта является уточнение положений законодательных актов РФ, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных постов в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, дающего право на постоянное проживание за границей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Паспорта РФ в процессе производства
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Упрощенные правила получения гражданства вступили в силу в России

Если проект будет одобрен и вступит в силу, российских госслужащих обяжут в обязательном порядке сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Еще один законопроект внесен президентом в Трудовой кодекс: работники госорганов или органов местного самоуправления - речь идет в первую очередь о сотрудниках с допуском к гостайне - будут обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ или наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство. Также работник должен будет сообщать о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.

Темы:
Новости из России (1481)


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