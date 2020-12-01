Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - фото

Знаменитый московский ГУМ-каток в этом сезоне преобразился в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik

Торжественное открытие юбилейного 15-го сезона ГУМ-катка состоялось в Москве. На празднике гостям организаторы представили настоящее шоу – фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила" при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса.

Каток будет работать до 1 марта при любой погоде.

На территории катка соблюдаются все необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Так, для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Помимо этого, предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

Смотрите в фотоленте Sputnik, кто из российских звезд спорта, кино и музыки побывал на открытии самого известного в России новогоднего ГУМ-Катка.