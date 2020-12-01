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Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - фото

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  • Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-катка состоялось в Москве
  • На торжественном открытии гостям представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки Руслан и Людмила при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса
  • В этом году ГУМ-катку исполняется 15 лет
  • Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила на открытии отрывок мюзикла Спящая красавица. Легенда двух королевств
  • Артисты ледового шоу выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
  • Чудо свершилось, и несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, вся наша большая команда ледового шоу Татьяна Навки и Петра Чернышова... Уже четвертый год мы здесь, на этом чудесном льду рады вас приветствовать и первыми открывать этот фееричный лед, - сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка
  • Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
  • В этом сезоне каток преобразился в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами
  • Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин на открытии ГУМ-катка на Красной площади
  • Телеведущий Дмитрий Хрусталев на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
  • Музыкант Игорь Бутман и его спутница Анна Львова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
  • Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга, фигуристка Татьяна Навка и их дочь Надежда Пескова на открытии ГУМ-катка
  • Актриса Юлия Пересильд на открытии ГУМ-катка на Красной площади
  • Актриса Надежда Михалкова на открытии ГУМ-катка
  • Каток будет работать до 1 марта при любой погоде. В связи с пандемией коронавируса тут соблюдены все меры безопасности
  • Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев на открытии ГУМ-катка
  • Актриса Екатерина Шпица на открытии ГУМ-катка на Красной площади
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-катка состоялось в Москве
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201201/250212150/Torzhestvennoe-otkrytie-GUM-katka-na-Krasnoy-ploschadi-v-Moskve---foto.html

Знаменитый московский ГУМ-каток в этом сезоне преобразился в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik

Торжественное открытие юбилейного 15-го сезона ГУМ-катка состоялось в Москве. На празднике гостям организаторы представили настоящее шоу – фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила" при участии фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса. 

Каток будет работать до 1 марта при любой погоде.

На территории катка соблюдаются все необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Так, для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Помимо этого, предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

Смотрите в фотоленте Sputnik, кто из российских звезд спорта, кино и музыки побывал на открытии самого известного в России новогоднего ГУМ-Катка.

 

Теги:
культура, фото, новости в фотографиях, Москва, Россия, Россия


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Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - фото
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