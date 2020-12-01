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Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии

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© photo: Sputnik / Said Tsarnaev
Артисты фольклорного ансамбля "Магас" выступают на гала-концерте, посвящённом 250-летию единения Ингушетии с Россией, в Сунже
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250214730.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201201/250215178/pamyati-vneshtatnogo-fotokora-rosssii-segodnya-saida-tsarnaeva.html

Внештатный фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Саид Царнаев погиб в горах Чечни во время съемок. В ленту вошли его фотографии

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".

Саид Царнаев погиб в результате несчастного случая в горах в труднодоступной местности в Галанчожском районе. Спасатели уже извлекли тело на поверхность. Проведение работ осложнялось тем, что по этой местности можно было передвигаться только пешком.

Основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".

Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Россия, Россия


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