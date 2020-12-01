Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии

Внештатный фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Саид Царнаев погиб в горах Чечни во время съемок. В ленту вошли его фотографии

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".

Саид Царнаев погиб в результате несчастного случая в горах в труднодоступной местности в Галанчожском районе. Спасатели уже извлекли тело на поверхность. Проведение работ осложнялось тем, что по этой местности можно было передвигаться только пешком.

Основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".