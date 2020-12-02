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Нагорный Карабах, Степанакерт - жители на руинах дома, разрушенного при бомбардировке

РФ доставила новую порцию гуманитарной помощи в Нагорный Карабах до наступления холодов

© AP Photo / STRINGER
Россия
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (217)
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Sputnik Грузия
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В составе груза – более трех тысяч теплых одеял, а также строительные материалы для восстановления домов

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Новую порцию гуманитарной помощи доставили из России в Нагорный Карабах – до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для восстановления своих домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

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"МЧС РФ доставлена очередная гуманитарная помощь из России для пострадавшего населения Нагорного Карабаха. В составе груза – более 3 тысяч теплых одеял. В настоящее время груз направлен в пункт выдачи гумпомощи в городе Степанакерт и в ближайшее время будет передан жителям города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенный пункт Мартуни доставили порядка 8 тонн стройматериалов. Груз состоит из 6,5 тонны металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Отмечается, что материалы распределят между местными жителями, которые восстанавливают свои дома.

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"Российские спасатели оказывают всестороннюю помощь организациям, учреждениям, в том числе и учебным заведениям. Так, сотрудники МЧС России провели открытые уроки безопасности в восстановленной общеобразовательной школе имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района", – говорится в сообщении.

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Также, по данным МЧС РФ, спасатели рассказали о правилах соблюдения мер пожарной безопасности, правилах использования газового оборудования и действиях в случае пожара. Медицинский специалист сводного отряда МЧС провел урок по оказанию первой помощи.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (217)


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