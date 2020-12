РФ доставила новую порцию гуманитарной помощи в Нагорный Карабах до наступления холодов

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Новую порцию гуманитарной помощи доставили из России в Нагорный Карабах – до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для восстановления своих домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"МЧС РФ доставлена очередная гуманитарная помощь из России для пострадавшего населения Нагорного Карабаха. В составе груза – более 3 тысяч теплых одеял. В настоящее время груз направлен в пункт выдачи гумпомощи в городе Степанакерт и в ближайшее время будет передан жителям города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенный пункт Мартуни доставили порядка 8 тонн стройматериалов. Груз состоит из 6,5 тонны металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Отмечается, что материалы распределят между местными жителями, которые восстанавливают свои дома.

"Российские спасатели оказывают всестороннюю помощь организациям, учреждениям, в том числе и учебным заведениям. Так, сотрудники МЧС России провели открытые уроки безопасности в восстановленной общеобразовательной школе имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района", – говорится в сообщении.